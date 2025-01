Te hoge waarden van elektromagnetische velden bij 2 elektriciteitsstations, "geen acuut risico"

Bij twee elektriciteitsstations heeft de GGD onlangs te hoge waarden van elektromagnetische velden gemeten. Dat schrijft het college in een brief aan de Raad. Het gaat om stations bij de Eerste Boerhaavestraat in Oost en de Westzaanstraat in West. De GGD heeft melding gemaakt bij Liander, maar de netbeheerder concludeert dat er 'geen acute gezondheidsrisico's' zijn.