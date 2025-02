Jolanda was jarenlang verslingerd aan alcohol en helpt nu anderen met hun probleem

Jolanda Huiting was 15 jaar oud toen ze voor het eerst alcohol dronk. "De eerste biertjes waren op de kermis in De Rijp. Er ging een wereld voor me open: ik was opeens helemaal leuk en niet meer onzeker. Die functie heeft drank daarna nog heel lang voor me gehad."

Toen in 1999 haar vader overleed, raakte Jolanda de grip op haar alcoholgebruik totaal kwijt. "Ik was 28 en ben toen gaan drinken om te verdoven. Ik wist niet hoe ik met mijn verdriet om moest gaan. Ik dacht altijd: ik neem één glas en daar hou ik het bij. Maar dat werden altijd flessen en ik was er de hele dag mee bezig."

Functionerende verslaafde

"Ik zat geen dag zonder drank. Alleen toen ik in verwachting was van mijn dochter. Toen kon ik het wel laten staan. Maar verder was ik een soort functionerende verslaafde: ik werkte, deed mijn boodschappen en had mijn huishouden aan kant, maar begon in de middag met drinken."

"Om 19.00 uur ging het licht uit. Dan had ik genoeg gehad en kon dan de volgende morgen weer 'normaal' aan het werk. Maar het was zo'n vermoeiende toestand, ik werd er ook niet leuk van en was alleen maar met mezelf bezig. Maar ik schaamde me ook echt wel voor m'n drankgebruik."

Sinds 2013 probeert Jolanda te stoppen. "Dat heb ik wel honderd keer gedaan en ben ook honderd keer weer begonnen." En dat dat haar niet lukte, maakte haar doodongelukkig.