Weer meer fietsongelukken in Hilversum, met name kinderen en ouderen betrokken

In de eerste negen maanden van 2024 zijn er 85 fietsongelukken geregistreerd in Hilversum. Dat is een opvallende stijging vergeleken met voorgaande jaren: in heel 2023 waren er 86 ongevallen, en in 2021 en 2022 slechts 73 per jaar. Sinds begin 2019 zijn er in totaal 431 fietsongevallen vastgelegd, waarvan de meerderheid (245) plaatsvond op kruispunten. Vooral de kruisingen bij de Kleine Drift en de Diependaalselaan springen eruit als gevaarlijke punten.

Opvallend is dat kinderen tot 17 jaar en ouderen vanaf 60 jaar vaak betrokken zijn bij fietsongevallen. Deze groepen zijn samen verantwoordelijk voor 53 procent van alle geregistreerde incidenten. Met de leeftijd neemt bovendien de ernst van het letsel toe. In totaal werden er drie dodelijke ongevallen gemeld.

Niet geregistreerd

Het gaat bij deze cijfers om de geregistreerde gevallen. Niet alle ongelukken worden vastgelegd. Bijvoorbeeld omdat ze niet worden gemeld, omdat het een eenzijdig ongeval was of omdat een ongeluk onderling is opgelost en er geen hulpdiensten aan te pas hoefden te komen.

Uit onderzoek van de Fietsersbond blijkt dat het aantal ongelukken hoger ligt dan deze cijfers laten zien. Zo werden er onder andere nieuwsberichten vergeleken met de beschikbare data. Daaruit bleek dat sommige fietsongevallen die in de media kwamen, niet terugkomen in die data.

De gemeente gaat de komende tijd kijken of er andere mogelijkheden zijn om de aantallen beter bij te houden. Ook zal de gemeente, net zoals eind vorig jaar, inzetten op preventie. Zo zullen ze opnieuw extra verkeerslessen geven op scholen, fietsverlichting uitdelen bij sportclubs en online mensen wijzen op de risico's van elektrisch fietsen.

Vergrijzing

Het is niet duidelijk waarom het aantal fietsongevallen gestegen is. Wel merkt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) op dat het in heel Nederland een steeds groter probleem is.

Volgens de SWOV komt dat mogelijk door vergrijzing. "Er zijn meer ouderen in Nederland, en deze groep fietst vaak ook langer door. Dit komt mede door het gebruik van de elektrische fiets waardoor deze groep langer in beweging kan blijven."