Gemeente maakt acht ton vrij voor lokale buurtmedia

Volgens de gemeente gebruikt zes op de tien Amsterdammers lokale- en buurtmedia om te weten wat er in de buurt speelt. "Daarmee vervullen deze media, als oren en ogen van de buurt, een belangrijke rol in de stad. Ze ontstaan meestal op initiatief van inwoners en worden ook door hen, vaak op vrijwillige basis, in de lucht gehouden."

Tot nu toe was er nog geen duidelijke gemeentelijke regeling voor het ondersteunen van buurtmedia. De financiering verschilde per stadsdeel.

Eerder gingen we al langs bij de IJopener en Dwars door de Buurt . Zij gaven aan moeite te hebben om te blijven bestaan vanwege de stijgende kosten bij de drukker.