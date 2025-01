Beiaardiers spelen Vogeltjesdans met hun kerkklokken als ode aan de vogel

Christiaan Winter begint vrijdag al met zijn ode aan de vogel. "Die van The Beatles is natuurlijk een van de leukere. Als het zijdelings te maken heeft met vogels vind ik het ook kunnen hoor. One day I'll fly away bijvoorbeeld", zegt de Alkmaarse beiaardier tegen mediapartner Streekstad Centraal.

Grote Kerk en Waagtoren

Over het spelen van de Vogeltjesdans is hij iets minder enthousiast. "Het is niet mijn eerste keuze, maar die komt waarschijnlijk ook wel langs. Die is vrij makkelijk te bewerken voor het carillon."

De vogeltel-playlist van de Alkmaarse beiaardier is vrijdag om 13:30 uur te horen bij de Grote Kerk. Op zaterdag luidt hij de klokken om 12:00 uur bij de Waagtoren in Alkmaar.