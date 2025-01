30 jaar cel geëist voor moord op Jamario Schipper (18), verdachte hult zich in stilzwijgen

De rechter stelde hem er meerdere vragen over, maar hij weigerde die te beantwoorden. "Ik ga er geen antwoord op geven", zei hij na elke vraag.

Vest met foto

De verdachte wilde dus niet bevestigen dat hij de schutter was, maar ontkende het ook niet. Vrienden en familieleden, die grijze vesten met een foto van Jamario en de tekst 'rest in peace our angel Jama' droegen, keken in de rechtbank gefrustreerd toe.

K., die bekend zou staan als 'Bully', was volgens het Openbaar Ministerie destijds van plan om een bekende crimineel te vermoorden. Dat liquidatieplan ging niet door omdat die crimineel werd gewaarschuwd door de politie. Volgens het OM vermoedde K. dat Jamario Schipper het liquidatieplan had gedwarsboomd door erover te praten. Jamario zou het doelwit hebben herkend als zijn voormalige buurman.

Ontvoering

K. zei eerder bij de rechter-commissaris dat het niet om een moordplan ging, maar een plan voor een ontvoering die 'twee miljoen' op had kunnen leveren. "Ik blijf bij mijn verklaring", zei hij vandaag. Meer wilde hij niet kwijt. Zijn advocaat Gerald Roethof wil ook niet zeggen of K. wel of niet geschoten heeft, volgens hem is het aan de rechter. "Ik als advocaat zal aan de hand van het dossier mijn pleidooi houden en laten zien dat er meerdere mogelijkheden zijn."

Aanstaande donderdag komt Roethof uitgebreid aan het woord. De rechtbank doet op 14 maart uitspraak.