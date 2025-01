Komst azc Haarlem nog onzeker: huurders Dreef 48 willen niet vertrekken

Advocaat Isolde Velthuysen vertelde dat de ondernemers de afgelopen maanden hebben gezocht naar een ander onderkomen, maar dat er geen geschikte locaties zijn gevonden in Haarlem. En als die er al zijn, dan zijn ze te duur. Omdat één huurder een contract heeft dat pas eind november van dit jaar afloopt, kan volgens haar het COA voor die tijd toch niet beginnen met de nodige verbouwing. Dan kunnen de andere huurders ook tot en met november blijven zitten, luidde het betoog.

Het COA is het daar niet mee eens. Het pand aan de Dreef en het gebouw aan de Meesterlottelaan 301 om de hoek moeten zo snel mogelijk verbouwd worden, zodat er een opvang kan komen. En die verbouwing kan pas beginnen als het pand voor het grootste deel leeg staat. Aan de Meesterlottelaan worden nu al 125 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Die verhuizen weer naar een andere locatie om plek te maken voor asielzoekers.

'Noodopvang wordt te duur'

Het COA wil dat de huurders waarvan het contract al is ontbonden, per 1 maart vertrekken. Volgens de advocaat van het COA is er een groot tekort aan opvangplekken. Daardoor zitten veel asielzoekers in de noodopvang, bijvoorbeeld in hotels of op cruiseschepen. De kosten daarvan lopen alleen maar op als het pand aan de Dreef nog niet in gebruik kan worden genomen. En daarmee is het belang van het COA groter dan dat van de huurders, vindt de advocaat.

Rechter Maarten Koenis gaat de zaak bestuderen en doet op 18 februari uitspraak. Hoe de beslissing uitpakt, is even afwachten. Maar de rechter liet de ondernemers wel weten dat het opzeggen van de huur wettelijk onomkeerbaar is. "Het probleem dat hier wordt besproken, is in principe uw probleem", was zijn conclusie.