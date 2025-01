Britse band Duran Duran komt na jaren weer naar Nederland, staat 11 juni in Ziggo Dome

Concertorganisator Mojo spreekt van 'wereldiconen'. "Maak je klaar voor een onvergetelijke avond vol elektrificerende energie en al hun grote hits."

De band werd in 1978 opgericht in Birmingham en schopte het meermaals tot de internationale hitlijsten. Razend populair was bijvoorbeeld 'A View to a Kill' (1985), de soundtrack van een James Bond-film die in meerdere landen op nummer 1 stond.

"Hun aanstekelijke en tijdloze hits zoals 'Hungry Like the Wolf', 'Ordinary World' en 'Rio' nodigen fans al decennialang uit om mee te dansen en te zingen!", aldus Mojo. "In 2023 volgde hun 16e studioalbum 'Danse Macabre', met een dynamische verzameling van nieuwe nummers, opnieuw bedachte versies van bekende nummers en gedurfde covers."

De pre-sale voor het concert begint een dag eerder, op donderdag om 10.00 uur.