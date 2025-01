Het laatste elftal van HFC Haarlem: hoe ging het verder met de spelers van toen?

Dat de club minder dan twee jaar later ophoudt te bestaan, doet hem wel wat. Berck-Beelenkamp stopt met profvoetbal en kiest voor amateurclub ARC uit Alphen aan de Rijn. In 2018 zegt hij tegen NH Sport: "Ik heb het faillissement van Haarlem meegemaakt. Daarna heb ik er eigenlijk bewust voor gekozen om twee jaar even een soort van rust te nemen."

Timothy van der Meulen (34). Net als Padt is Van der Meulen een kersverse huurling van Ajax die bij Haarlem zijn profdebuut maakt. Met Toby Alderweireld en Jan Vertonghen voor zich heeft de 19-jarige verdediger bij Ajax geen zicht op speelminuten. Talentvol is hij wel. Bij de EK-eindronde voor spelers onder 17 jaar is Van der Meulen een basiskracht, maar zijn loopbaan komt niet van de grond. Niet bij De Graafschap, niet bij Dundee United en niet bij Almere City FC. Alleen in het tweede team van Bayern München, dat getraind wordt door Andries Jonker, draait hij een goed seizoen. De verdediger wordt zelfs clubtopscorer.

Jaren later vertelt Van der Meulen in het Leidsch Dagblad dat zijn profdebuut illustratief is voor zijn gehele carrière. "Altijd als er iets goeds komt, moet er daarna iets slechts volgen." Voetballen doet-ie op dat moment bij de amateurs van FC Lisse en zijn geld verdient hij als verhuizer,

Tekst gaat verder onder de foto.