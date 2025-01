'God, wat een bende': nieuw afvalsysteem in Enkhuizen zorgt voor troep en ergernis

“Dit is Enkhuizen niet meer,” verzucht een bewoonster naast een stapel vuilniszakken. Tijdens het uitlaten van haar hond moet ze de straat op, omdat de stoep rond de containers bezaaid ligt met afval. “Nu is het nog winter, maar in de zomer gaat het stinken. Dat trekt ongedierte aan,” waarschuwt een andere bewoner. “Geen visitekaartje voor onze stad.”

Het nieuwe afvalsysteem, sinds september vorig jaar van kracht, moest vuilniszakken uit het straatbeeld weren en zwerfafval tegengaan. Vooralsnog is dat niet altijd gelukt. Verzamelcontainers raken regelmatig vol of kampen met technische storingen. “Grote zakken passen er soms niet in, waardoor de klep vastloopt. Dan kun je met je vuilnis weer naar huis,” zegt een bewoner.

Afvaldumpingen

Een andere container zoeken heeft weinig zin: bewoners kunnen hun pasje alleen gebruiken bij de container in hun directe omgeving. Bovendien vermoeden zowel de gemeente als bewoners dat mensen zonder pasje hun afval naast de container zetten, wat nieuwe dumpingen in de hand werkt. “Als er al een stapel zakken ligt, is het verleidelijk om je eigen afval er ook bij te zetten,” zegt een bewoonster. “Mensen gaan er automatisch van uit dat de container vol zit zodra er vuilnis naast staat.”