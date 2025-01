Nieuw onderzoek naar rol chauffeur voor fatale val van 84-jarige vrouw in rolstoelbus

Het Openbaar Ministerie eiste begin deze maand 150 uur taakstraf tegen de chauffeur, waarvan 50 voorwaardelijk. De verdachte was al enige tijd vrijwillig chauffeur bij Cordaan toen hij begin vorig jaar een 84-jarige vrouw ophaalde bij de dagbesteding in Diemen. Hij vergat haar toen te zekeren met een gordel, waardoor ze even later bij het optrekken omviel en met haar achterhoofd tegen de grond klapte. De chauffeur sprak tijdens de strafzaak over een 'error' in zijn hoofd tijdens de werkzaamheden.

Vandaag zou de rechtbank uitspraak doen, maar oordeelt dat het dossier op dit moment geen uitsluitsel biedt of de val de echte oorzaak is van het overlijden van de vrouw.

Drie uur tussen val en behandeling

Dit komt omdat in de periode van ongeveer drie uur tussen de val van de rolstoel en de behandeling op de spoedeisende hulp, "meerdere omstandigheden zich hebben voorgedaan", volgens de rechter. Zo stopte de chauffeur onderweg naar het AMC nog om twee andere inzittenden af te zetten en wachtte hij 25 minuten op een ambulance die niet kwam. Op het AMC blijkt de vrouw een 'traumatische dwarslaesie' te hebben.

Artsen trekken de conclusie dat de kwaliteit van leven minimaal zou zijn als ze de vrouw zouden behandelen. De familie kiest in overleg met het ziekenhuis voor palliatieve zorg en de vrouw overlijdt twee dagen later.

Forensisch deskundige

De rechtbank vindt dat de forensisch deskundige moet worden gehoord over de vraag of het letsel van de vrouw niet veroorzaakt zou kunnen zijn door alles wat er is gebeurd in de drie uur tussen de val en behandeling.

De rechtbank beslist daarom om het onderzoek te heropenen en om de forensisch deskundige op te roepen voor de volgende zitting. Het is nog niet duidelijk wanneer dat onderzoek afgerond zal zijn.