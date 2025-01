Politie deelt beelden verdachten explosie Purmerend

Op de bovenstaande beelden zijn de mannen duidelijk te zien. Het gaat om camerabeelden van de twee verdachten vlak vóór, tijdens en na de explosie. Ze veroorzaken de explosie bij een woning aan de Maasstraat in Purmerend, rond 04.10 uur.

De bewoner van het getroffen huis raakte zwaargewond, en meerdere omliggende woningen liepen schade op door de brand. Het lukte de buurman om de bewoonster en haar twee zoons uit de vlammenzee te redden.

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) onderzoekt de explosie. Bij een TGO werken politie en Openbaar Ministerie samen aan complexe rechercheonderzoeken, vooral als een incident een ontwrichtende werking heeft op de samenleving, zoals deze zaak.

Jonge verdachten aangehouden

De politie heeft midden december twee verdachten aangehouden: een 19-jarige man en een 20-jarige man, beiden afkomstig uit Purmerend. De 19-jarige wordt verdacht van directe betrokkenheid bij de explosie aan de Maasstraat en zit nog vast.

De 20-jarige verdachte werd aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een latere vergeldingsactie. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar blijft verdachte in deze zaak.

Signalementen

Het signalement van de verdachten op de beveiligingsbeelden is als volgt: de eerste man droeg een jas met capuchon, een lichtkleurige broek en zwarte handschoenen. Hij had een lichte sjaal om zijn nek en donkere schoenen met een witte zool. De tweede man droeg een donkere jas met capuchon en een lichtkleurige broek. Hij had schoenen met reflecterende accenten en hield in zijn linkerhand een zwarte tas vast.

Sofie van Hamersveld van politie Noord-Holland doet in Bureau NH een dringend beroep op iedereen die meer weet. "De recherche brengt nu deze beelden naar buiten van de avond, waarop de explosie plaatsvond. De recherche wil graag weten wie deze twee verdachten zijn en heeft daarbij uw hulp nodig. Herken jij ze of heb je meer informatie over deze zaak?"