Politie deelt herkenbare beelden van jonge dieven in Haarlem

Het slachtoffer voelt zich na het incident nog steeds erg onveilig. “Ik ben heel erg geschrokken door wat er is gebeurd. Ik snap niet waarom iemand dit zomaar doet. Ik hoop dat de jongens worden opgepakt en straf krijgen voor wat ze hebben gedaan.”

Signalementen

De eerste verdachte heeft een donkere huidskleur en wordt geschat op een leeftijd van 16 à 17 jaar. Hij is ongeveer 1,75 meter lang en heeft een zwarte snor. Hij droeg een donkergrijze muts en een zwarte haarband, ook wel een durag genoemd. Verder had hij een donkere jas van het merk Calvin Klein aan.

De tweede verdachte heeft een lichtgetinte huidskleur en is eveneens rond de 16 à 17 jaar oud. Hij is ongeveer even lang, zo’n 1,75 meter. Hij droeg een zwarte jas, een lichte broek die wat laag hing, grijze sportschoenen en een heuptasje. Net als de andere verdachte kreeg hij een week de tijd om zich te melden, maar heeft dat niet gedaan.