Witte rook: iconische schoorsteen failliete behangfabriek BNI gered

Hoe het volledige kostenplaatje eruit gaat zien is nog onduidelijk. Ook de vergunningen moeten nog rondgemaakt worden. Maar het viertal lijkt er alle vertrouwen in te hebben dat het gaat lukken.

Icoon in Huizen

In november van 2023 werd de in Huizen en omgeving wereldberoemde fabriek failliet verklaard. Ook een doorstart bleek niet mogelijk te zijn. Daarmee is het laatste stukje maakindustrie van het voormalige vissersdorp Huizen verdwenen.

Ooit was BNI een bruisend bedrijf, gespecialiseerd in behang en andere wandbekleding. Oudere Gooiers kunnen het bedrijf nog kennen onder de namen Balatum of Balamundi. Het bedrijf bestond sinds 1925 en heeft generaties van werk voorzien.

De laatste medewerkers hebben inmiddels afscheid genomen. Ook zijn een aantal historische voorwerpen overgedragen aan het Huizer Museum voor het nageslacht. De laatste rollen behang in de voorraad zijn tegen flinke kortingen in de verkoop gedaan. De meeste gebouwen op het terrein staan er vervallen bij of zijn inmiddels gesloopt. Maar dat de schoorsteen blijft is voor velen een opluchting.