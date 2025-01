Jacht op de muskusrat want ze eten de Noord-Hollandse dijken en oevers op

De muskusrat lijkt misschien een onschuldig nachtdiertje met een dichte vacht en een lange staart, maar volgens het waterschap is het beestje levensgevaarlijk. Met zijn kleine voorpootjes kan het dier grote holen in dijken en oevers graven waardoor verzakkingen kunnen ontstaan die het risico op overstromingen verhogen.

Voor de waterschappen reden genoeg om samen met andere regio's op de muskusrat te jagen. In 2034 moet Nederland zelfs muskusratvrij zijn, zegt de woordvoerder. Afgelopen jaar zette het Noorderkwartier een flinke stap vooruit, met in totaal 4321 gevangen dieren, 892 meer dan vorig jaar. In de regio Amstel Gooi en Vechtstreek waren het zelfs 9.936 ratten tegen 5390 het jaar daarvoor.

Hoewel het dier zich met gemiddeld 24 jongen per jaar razendsnel voortplant, meldt het waterschap dat het aantal ratten niet veel verder is toegenomen. De stijging in vangsten van afgelopen jaar komt vooral door de intensieve bestrijding: "De vangsten nemen eerst toe, pas daarna volgt de gewenste daling", aldus de woordvoerder.

Niet meer ratten

Zijn bijnaam, het waterkonijn, dankt de muskusrat aan zijn favoriete verblijfplek. Het dier leeft het liefst in het water, mits minimaal 10 centimeter diep en bij voorkeur niet te zout. Het noorden van Noord-Holland, met in totaal zo'n 25000 kilometer aan sloot, is dan ook een walhalla voor het nachtdiertje.

Toch valt de schade in Noord-Holland heel erg mee. "Er is in ons gebied alleen schade aan walkanten door het graven van de muskusrat. Er zijn geen spoed herstelwerkzaamheden of dijken die a la minuut gerestaureerd moeten worden omdat ze anders bezwijken", aldus de woordvoerder.

Het werk voor de muskusrattenbestrijding zit er nog niet op. Muskusrattenbeheer West- en Midden-Nederland zal in 2025 en 2026 nog elf extra nieuwe bestrijders opleiden.