Verbouwing Brinkvijver begonnen, maar Laarder duo stapt opnieuw naar de rechter

Vorige week maandag begon het uitgraven van de Brinkvijver, ook wel de Coeswaerde. De nieuwe vijver moet overtollig regenwater opvangen om overlast voor omwonenden en ondernemers in het centrum te voorkomen.

Niet iedereen is enthousiast over het project. Een groep Laarders, onder leiding van Jeroen Ten Kroode en Maria Klingenberg, is fel tegen. Zij vinden dat de verbouwing het beschermde dorpsgezicht aantast en daarmee ook de lokale economie schaadt.

Dus hielden ze een petitie die ruim 2200 keer werd ondertekend, stapten ze naar de rechter en de bezwarencommissie en deden ze een zogenoemd 'verzoek tot heroverweging.' Maar al deze pogingen om de verbouwing tegen te houden hadden niet het gewenste effect.

Uiteindelijk kwamen alle politieke en juridische seinen op groen te staan en gaf de gemeente een startschot voor de verbouwing.

Opnieuw naar de rechter

Desondanks blijven Ten Kroode en Klingenberg strijden. Vanmiddag stonden ze opnieuw voor de rechter in Utrecht. Dit keer betwisten ze de basis van de gemeentelijke plannen, die volgens hen nu uitgaan van extreme regenbuien van 70 millimeter per uur, terwijl eerdere berekeningen gebaseerd waren op 60 millimeter per uur.