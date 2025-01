Alleskunner Huub Schuurman is international in twee sporten: "Het was echt overleven"

Schuurman geeft toe dat er ook wel een beetje geluk kwam kijken bij zijn uitverkiezing. "De drie keepers die geselecteerd waren voor het afgelopen WK waren allemaal afwezig vanwege privéomstandigheden of werk. Bovendien waren er ook een aantal andere keepers geblesseerd." Schuurman pakte het buitenkansje met beiden handen aan en greep zijn kans onder de lat bij Oranje, met als beloning dat hij bij de komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Andorra opnieuw is geselecteerd.

Glansrijke toekomst

Bij Oranje geniet Schuurman van elk moment. "Ik hou gewoon echt heel erg van alle sporten. En als je dan ziet hoe goed die gasten kunnen voetballen, dat is echt bijzonder. Jordy Cretier is echt een keiharde werker. En in de één-tegen-één is Ayoub Boukhari zo gruwelijk goed. Tevfik Ceyar is zo balvast, die krijg je gewoon niet van de bal. En het schot van Ismail Ouaddouh is zo kneiterhard, dat je pols gewoon pijn doet als je de bal stopt."

Als sportman in hart en nieren ziet Schuurman voor nu zijn toekomst vooral liggen in het zaalvoetbal. "Ik weet niet of ik nog doorga met voetballen op het veld bij ZOB. En het Flag Football ligt een beetje op zijn gat. We mochten dit keer ook niet naar het WK. Als ik nu moet kiezen gaat het zaalvoetbal voor."