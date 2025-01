Vier op de tien Amsterdamse jongeren voelt zich niet gezond

De vragenlijst werd landelijk door ruim 135.000 jongvolwassenen (16 tot en met 25-jarigen) ingevuld, onder wie 3.385 Amsterdamse jongvolwassenen. Ze beantwoordden vragen over onder meer hun gezondheid, welzijn en leefstijl. Dat is allemaal gebundeld in een rapport voor 2024 en vergeleken met de cijfers uit 2022, vlak nadat de coronamaatregelen grotendeels waren opgeheven.

Minder dan de helft (44%) van de Amsterdamse jongeren beoordeelt hun mentale gezondheid als (zeer) goed. In de rest van Nederland is dat net iets meer dan de helft. Hoewel er een lichte verbetering is ten opzichte van 2022, voelt bijna een kwart van de Amsterdamse jongeren (24%) zich sterk eenzaam en meer dan de helft van de jongvolwassenen (52%) geeft aan (heel) vaak gestrest te zijn.

Toch tonen de recentste cijfers in vergelijking met twee jaar geleden een verbetering op allerlei vlakken. Zo is de veerkracht onder jongeren toegenomen en zegt zo'n zeven procent meer te sporten of te lopen.