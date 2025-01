Extreme toename van meldingen over verstoring GPS-signaal in Nederlandse cockpits

Deze waarschuwing is een bekend gevolg van spoofing. Volgens het ABL meldden piloten in 2024 460 keer dat er sprake was van deze valse melding, een terrain warning genoemd. In 2023 waren dit er nog maar 36. In alle bij het ABL gemelde gevallen hebben de piloten dit tijdig ingezien, waardoor de vliegtuigen niet in gevaar zijn geweest.

Zorgen

De pilotenvakbond maakt zich toch grote zorgen om het fenomeen. Voorzitter Camiel Verhagen van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) vertelt over de risico's voor piloten: "Je krijgt signalen binnen waarvan je niet goed kunt doorgronden of ze nou kloppen of niet. Je kan verkeerde informatie achterna gaan. Het kan zijn dat je een waarschuwing krijgt die niet correct is. En het maakt dat je ook niet altijd opvolgt wat je ziet. Dus je wordt heel wantrouwig op wat je ziet, maar daardoor kun je ook signalen die wel kloppen niet meer volgen. "



Volgens de piloten kan spoofing gevaarlijk zijn, vooral tijdens nachtvluchten of in de wolken, omdat het zicht dan slechter is. Een ander risico is dat onverwachte reacties, zoals snel klimmen na een valse waarschuwing, de luchtverkeersleiding kunnen verrassen. Dit is vooral problematisch in drukke luchtruimen zoals die van Peking of Amsterdam, waar dergelijke manoeuvres ongewenst zijn.