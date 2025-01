Op 3 januari 2000 begint TV-Noord-Holland met uitzenden. In onze jubileumserie 'Noord-Holland in beeld' blikken we in vijf afleveringen terug op bijzondere beelden die we de afgelopen 25 jaar hebben uitgezonden.

Sportcommentator Ton Ojers, de Eurokok en kunstkenner Rob Cerneus, ze komen allemaal voorbij. Maar ook indrukwekkende nieuwsbeelden van natuurgeweld, rampen en extreme blijdschap onder Noord-Hollanders.