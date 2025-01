Tweede keer deze week vrachtwagen in water beland

De vuilnisman reed vanochtend rond 8.00 uur richting Hoofddorp toen hij te laat doorkreeg dat de auto voor hem wilde afslaan, vertelt een politiewoordvoerder. De vrachtwagen is vervolgens in de berm beland, en kukelde vrijwel horizontaal het water van de Hoofdvaart in.

Niet onder invloed

De chauffeur kon zichzelf uit zijn benarde positie bevrijden en hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie heeft nog getest op alcohol- of drugsgebruik, maar de chauffeur bleek niet onder invloed van verdovende middelen.

Een berger zal de vuilniswagen in de loop van de dag uit het water takelen. De politie gaat er niet van uit dat de automobilist die voor de vuilnisauto reed schuld heeft aan ongeluk, en is dus niet naar hem of haar op zoek.

Ook gisteren truck in water

Het is de tweede truck die deze week in Haarlemmermeer in het water belandt. Gisteren ging het mis voor een vrachtwagenchauffeur in Nieuw-Vennep, die vanaf de N205 een sloot in reed.