Hilversumse buurt angstig na explosies, nog steeds geen dader op het spoor

Op 3 december, rond 17.15 uur, zaten bewoners van de Schoolstraat nietsvermoedend een sigaret te roken op hun balkon. Net toen ze weer naar binnen liepen, werd er een bom op hun balkon gegooid. Alle spullen waren vernield. Nog geen 24 uur later was het weer raak: daarbij werd ook een raam kapot geblazen.

Sindsdien rijst in de buurt de vraag: wie zat er achter deze explosies, en waarom? Een bewoonster van het Langgewenst, een paar huizen naast de bewuste woning, zegt er niks van te begrijpen. "De bewoners hebben met niemand onmin en ze staan in de buurt bekend als hele open, behulpzame mensen. Ze zijn ook absoluut niet angstig. Dat is nu natuurlijk wel anders. Hun leven wordt hierdoor beïnvloed."

Volgens dezelfde vrouw waren ze na de incidenten helemaal van slag. "Het is natuurlijk verschrikkelijk eng als zoiets gebeurt. Met name als het maar niet lukt om de dader te vinden. Waarom zou iemand dit doen? Ik snap er echt niks van."

Camerabeelden

De bewoners die doelwit waren van de explosies hebben een camera op hun balkon, omdat er 'vaker gekke dingen gebeuren in de wijk', zoals vechtpartijen of andere opstootjes. Op beelden die met die camera zijn gemaakt is duidelijk te zien wat er op 3 december is gebeurd, zegt een andere buurtbewoner die de opnames heeft gezien.

"Een meneer kwam vanuit de Huizerstraat naar het appartement. Hij pakt iets uit zijn zak, steekt dat aan en gooit dat op het balkon. Het was niet een groepje jongeren die 'baldadigheid' uithaalde. Het was echt een gerichte actie door één man."

Onderzoek

De slachtoffers hebben direct na de incidenten aangifte gedaan. Ook de woningbouwvereniging deed aangifte, vanwege de hevige beschadigingen aan het balkon. Vooralsnog is er niemand opgepakt. De politie zegt wel nog volop onderzoek te doen naar de zaak. Zo zou er extra surveillance zijn in de buurt en is er een nieuwe camera opgehangen.

"We zijn druk bezig met het onderzoek. We hebben de camerabeelden van de bewoners gezien, maar de dader is niet duidelijk te herkennen. Op dit moment is forensische opsporing bezig met het onderzoek. We wachten dat nu af", zegt een woordvoerder.