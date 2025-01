Heldendaad: Jaimy (13) redde haar vader toen hij hartstilstand kreeg achter het stuur

Ze beschrijft hoe haar vader met een langzaam vaartje door het centrum reed, ineens flauwviel en niet meer reageerde. "Ik zei 'papa, papa neem die bocht nou', maar hij reageerde helemaal niet meer. Toen heb ik het stuur gegrepen en de auto tegen een boom aangestuurd."

Op de achterbank zat haar nichtje Noor die zich natuurlijk ook rot schrok. "We dachten eerst dat hij gewoon flauwgevallen was, maar later bleek het toch wel iets erger en gevaarlijker te zijn."

Complimenten van de hulpverleners

Als de auto eenmaal tot stilstand is gekomen, snellen de omstanders toe. De meisjes worden meegenomen, 112 wordt gebeld en aangesnelde helpers halen een bewusteloze Bert uit de auto.

Terwijl Bert wordt geholpen, krijgen Jaimy en Noor meteen al complimenten over hun kalme en adequate handelen. Bert - ooit nog derde tijdens de Elfstedentocht van 1997 - heeft het incident wonder boven wonder goed doorstaan.