Verdachte (18) met 280 euro buit hoort eis 2,5 jaar cel

In de rechtbank Schiphol bekende L. gisteren met een mes de Primera binnen te zijn gestapt, maar ontkent dat mes tegen de lijven van verschillende werknemers te hebben gezet. Van het vuurwapen dat zijn mede-overvaller op een van de boa's zou hebben gericht zei hij niets af te weten. Dat pistool werd later bij die andere verdachte aangetroffen en bleek nep te zijn.

De uitspraken van L. leidden tot verbaasde gezichten bij de werknemers van de winkel aan de Dennenlaan. In hun getuigenverklaringen benadrukten ze dat L. wel degelijk dreigende bewegingen met het mes zou hebben gemaakt. Daarnaast zou hij meerdere mensen met de dood hebben bedreigd.

(Toen nog) minderjarige serieovervaller

De advocaat van de Primera-medewerkers las in de rechtszaal een brief van een van hen voor. "Wat gaf jou het recht om mij en mijn collega's, waaronder mijn eigen moeder, zo bang te maken?", vroeg ze L. "Je hebt onze veiligheid en onze vrijheid afgenomen. De angst die je hebt veroorzaakt houdt mij nog elke dag bezig." Het was de tweede keer in een jaar dat de winkel op brute wijze werd overvallen, na een eerder incident in maart.

L. zei in de rechtbank slechts beperkt deel te hebben genomen aan de planning, maar berichten op zijn telefoon laten een ander beeld zien. Het is bovendien niet de eerste overval waar L. aan deelnam. Vorig jaar zat hij al enkele maanden in jeugddetentie voor een viertal overvallen.