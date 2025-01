Automobilisten verward door Amsterdamse bordengekte: wat mag hier nog wel?

Zonder je auto even stil te zetten te zetten, blijkt het lastig te begrijpen wat er precies op de borden staat. Veel automobilisten die we vandaag spreken hebben ook na een paar seconden lezen nog geen idee. "Je moet eigenlijk stoppen om alles eerst door te nemen", zegt iemand die in een busje aan komt rijden.

Dat de reeks verkeersborden zo lang is, heeft te maken met alle uitzonderingen die er zijn gemaakt. Zo mogen alleen dieselauto's met minimaal 'emissieklasse 4' de stad nog in. Grote bussen en vrachtwagens moeten van een nog hogere emissieklasse zijn. Scooters mogen in principe alleen de milieuzone binnen als ze niets uitstoten, maar (zo is ook op de borden te lezen), er is een uitzondering gemaakt voor scooters die tussen 2011 en 2024 ingevoerd zijn. Voor taxi's gelden wéér andere regels, zij mogen milieuzones in als ze na 2009 gebouwd zijn.

Op de gok

Maar heel duidelijk wordt het daar niet van, zegt verschillende automobilisten die langsrijden. "Vooral omdat het er zoveel zijn.", zegt een vrouw, die oppert om alles in één verkeersbord weer te geven. "Nu heb je niet eens de tijd om alles te lezen."

Een bestuurder van een dieselbusje kan niet aan de borden aflezen of hij wel of niet door mag rijden: "Dat is een goede vraag, daar kom ik niet zo goed uit." Na een paar seconden turen gokt hij erop dat zijn auto welkom is: "Ik heb een diesel, maar er zit nog maar 750 kilometer op de teller, dus hij is vrij nieuw."