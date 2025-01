NH Sport: 'Pitbull Edgar Davids was nerveus voor ontmoeting met Magnus Carlsen'

In deze uitzending zie je ook een reportage over de handbalsters van VZV. De club uit 't Veld staat bovenaan in de eredivisie en haalde de derde ronde van de Europacup waarin het Griekse Ionias te sterk was. De grote vraag is natuurlijk: hoe kan een ploeg uit zo'n klein dorpje zo goed presteren?

En er is goed nieuws over wielrenner Niek Hoornsman. Vorig jaar maart maakte hij een enorme klap in de eerste etappe van Olympia's Tour. Inmiddels zit de renner uit Wieringerwerf weer op de fiets en heeft hij een nieuwe ploeg gevonden: Metec cyclingteam.

De eerste tv-uitzending van NH Sport zie je elke maandag om 17.10 uur, waarna deze elk halfuur wordt herhaald.