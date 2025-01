AZ verhuurt Volendams talent Dave Kwakman aan FC Groningen

Bij AZ is er op dit moment te veel concurrentie voor Dave Kwakman. De 20-jarige Volendammer ziet nu vaak Jordy Clasie, Peer Koopmeiners en Sven Mijnans op het middenveld acteren. Verder beschikt AZ-trainer Maarten Martens ook nog over Kees Smit, Zico Buurmeester en Kristijan Belic

Dit seizoen kwam Kwakman vijf keer in actie in de competitie, waarvan tweemaal als basisspeler. In 2023 won hij met AZ de UEFA Youth League en scoorde hij in het Argentijnse stadion La Bombonera, in de strijd om de wereldbeker tegen Boca Juniors.

Dit weekend maakt Kwakman wellicht al zijn debuut voor FC Groningen. De huidige nummer vijftien van de ranglijst neemt het dan thuis op tegen sc Heerenveen.