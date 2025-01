Schrappen van optreden Israëlische cabaretier leidt tot raadsvragen

Op sociale media gingen in verband met de Israëlische achtergrond van de entertainer stemmen op om de voorstellingen te annuleren. Hij zou aankomende zaterdag twee keer optreden.

Teleurgesteld

Na kritiek besloot Boom Chicago de voorstellingen niet door te laten gaan, tot grote verontwaardiging van fans. Volgens Het Parool zou er door de directeur van de comedyclub gemaild zijn dat "vanwege het klimaat in Amsterdam, de reacties en de zorgen van de politie, de optredens van Yohay Sponder op 25 januari niet meer konden doorgaan".

De cabaretier zegt via een chef van zijn team teleurgesteld te zijn. "De vrijheid van meningsuiting is belangrijk. Dat betekent niets als je terugdeinst zodra het moeilijk wordt", zegt de manager van Sponder bij de NOS. Hij zou bereid zijn geweest zelf de kosten voor security op te hoesten.

Raads- en Kamervragen

Van Berkel van de JA21-fractie in Amsterdam noemt het besluit opmerkelijk, "aangezien de

Amsterdamse politie en de gemeente hebben laten weten dat er helemaal geen overleg is geweest en dat er bij hen geen zorgen bekend waren", terwijl Boom Chicago dus juist in de mail zou hebben gezegd dat die zorgen over veiligheid juist van de politie vandaan kwamen.

"Het annuleren van de optredens lijkt vooral te zijn ingegeven door druk van sociale mediacampagnes en e-mails van activistengroepen", vervolgt Van Berkel. Hij maakt zich zorgen over de gevolgen van dergelijke druk op de vrijheid van meningsuiting, "vooral wanneer het besluit genomen wordt zonder overleg met de autoriteiten." Hij vraagt de burgemeester en wethouders om te reageren op een reeks vragen.

Landelijk heeft de PVV laten weten Kamervragen over het optreden van Boom Chicago te stellen.