Hoorn haalt 1 miljoen euro binnen met unieke belasting, maar wat te doen met dat geld?

Klinkt goed, maar er is ook kritiek. Hoe zit dat dan?

Ondanks de transparantie zijn er ondernemers die vinden dat ze te weinig inspraak hebben. Hans Verschoor van de OSH bestrijdt dit: "Alle plannen komen aan de orde tijdens de algemene ledenvergadering, daar is iedere ondernemer welkom. Hoe meer mensen zich ermee bemoeien, hoe beter. Er is niks geheimzinnigs aan."

Ook de lokale politiek uit kritiek. Hart van Hoorn vindt de belasting bijvoorbeeld niet transparant en dringt aan op een andere methode, met meer inspraak voor ondernemers.

Hoe kan het beter?

De afspraken tot 2026 worden dit jaar geëvalueerd. Een mogelijk alternatief is de Bedrijven InvesteringsZone (BIZ), waarbij ondernemers betalen op basis van pandgrootte in plaats van reclame-uitingen. Besluiten vereisen minimaal 50% deelname en tweederdemeerderheid.

Ondernemersverenigingen vrezen onzekerheid en verschillen in tarieven. Een andere optie is een hogere onroerendezaakbelasting (OZB), maar dit maakt gebiedsspecifieke tarieven onmogelijk. "Dan ga je dus bijvoorbeeld als winkel op een bedrijventerrein meebetalen aan evenementen in het centrum, of andersom. Maar linksom of rechtsom moet er wel iets zijn. Want je wil toch niet terug naar de situatie dat je weer met de pet rond moet", aldus Loomans.