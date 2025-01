Vissers Sam, Jan en Kees stierven bijna op zee, toch zwegen ze daar 50 jaar lang over

Maandagochtend 11 uur. Het is koud in de haven van Oudeschild. Er lopen wat toeristen rond en er zijn een handjevol mannen in de nettenschuur bezig met het herstellen van kapotte visnetten. Bekend terrein voor Sam Witte, Jan van Dijk en Kees Mulder. Het is de haven waar ze als visserman hun werkweek jarenlang begonnen én eindigden en veel hebben meegemaakt.

Het is ook geen geheim dat het leven van een visserman soms gevaarlijk en onvoorspelbaar kan zijn. En treurig genoeg, soms ook met dodelijke afloop. Een zware storm kostte in november 1970 het leven van vijf bemanningsleden van de Texelse viskotter TX26. Maar wat veel mensen niet weten is dat slechts één dag na deze verschrikkelijke ramp, er bijna nog twee schepen niet terug zijn gekeerd van zee.

Windkracht 9

De TX25 en TX38 voeren die dag, met onder anderen Sam, Jan en Kees aan boord, samen de haven van Oostende uit om te vissen op haring. Ze visten in span, wat betekent dat de twee schepen één net trekken. "We wisten wel dat het slecht weer zou worden. Ze gaven windkracht 9 op, maar het water was nog zo vlak en met haringvissen weet je dat je in korte tijd veel kan vangen", vertelt Jan van Dijk, destijds bemanningslid op de TX25.

En dat was dit keer niet anders, want er kwam een goede vangst haring naar boven. Er leek dus geen vuiltje aan de lucht, maar dat veranderde plotseling. "We hadden net alles aan dek van de TX25, en toen kregen we zo een klap water in de kotter", vertelt Kees Mulder. En dat terwijl alle bemanningsleden op dat moment nog druk bezig waren met de vangst op te slaan in het visruim van de TX25.

