Hoe gelukkig zijn Amsterdammers eigenlijk? Steeds minder, zo lijkt het

Vooral vrouwen en jongvolwassenen voelen zich vaker minder gelukkig blijkt uit het onderzoek. Deze groep kan in vergelijking met voorgaande jaren minder goed rondkomen. Bovendien zijn er grote verschillen per stadsdeel. In Osdorp voelen mensen zich het minst gelukkig, namelijk 55 procent. Oud-Zuid is juist het gelukkigst met 73 procent. De factoren die hierop van invloed zijn, zijn onder andere het hebben van een (vaste) baan, een woning en menselijk contact.

Een betrokken stad

Toch spelen volgens Partiman ook minder concrete factoren een rol. Ze doelt op mondiale crises, zoals klimaatverandering en oorlogen. "Ik spreek ontzettend veel mensen, jonge mensen die beelden online volgen. Er is meer spanning in de maatschappij. Tegelijkertijd vallen steeds meer steunbronnen weg, waardoor het zwaarder wordt. Het gaat om de uitzichtloosheid van een heleboel zaken en de machteloosheid die mensen ervaren", zegt ze.

Wat het volgens haar lastig maakt, is het verharde debat over deze zaken. Toch is het wel nodig om met elkaar in gesprek te blijven zegt ze, want de zorg is niet tegen alles opgewassen. "Wij worden niet opgeleid om met mensen in gesprek te gaan over klimaatverandering."