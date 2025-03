Grote brand vernietigt iconische Zandvoortse Passage honderd jaar geleden

De wind uit het noordoosten waait die nacht hard en blaast een vonkenregen richting het dorp. De glazen overkapping stort naar beneden. Het pand lijkt wel een 'schoorsteen', waaruit metershoge vlammen opstijgen, zo omschrijft een ooggetuige de situatie ter plekke. Rond een uur of zeven in de ochtend is de brand helemaal geblust. Bij zonsopgang is te zien dat enkele stenen muren de brand hebben 'overleefd'.

Bewoners ongedeerd

De bewoners kunnen allemaal ontsnappen aan het vuur. Voor een kind van twee jaar loopt het bijna fataal af. Haar moeder, die in paniek is, waarschuwt agenten en die vinden het kind net op tijd in een brandend huis.

De bewoners worden allemaal opgevangen in hotels in de buurt. Burgemeester Beekman en veel dorpelingen kijken de volgende dag treurig naar wat er is overgebleven van de trots van het dorp: bijna niets meer.

