Vuurwerk, schietpartij of Battlefield? Politie onderzoekt mysterieuze beroving in Haarlem

De vrouw zegt dat ze op het moment van de beroving niet thuis was en dus niets heeft gezien of gehoord. ''Maar tien minuten later kwam ik na een etentje nietsvermoedend de straat inlopen en zag heel veel politie. Ik hoorde ze zeggen dat ze op zoek waren naar patroonhulzen. Het idee dat hier misschien geschoten is, geeft me een akelig gevoel. Als ik iets eerder was thuis gekomen, had ik er misschien wel middenin gezeten." Zondagochtend is de politie bij haar aan de deur geweest. "Maar die kon ik dus geen informatie geven.''

Was het Battlefield of een schot op straat?

Een man die recht uitkijkt op de plek waar het slachtoffer uit Tilburg is beroofd, zegt dat hij wél thuis was ten tijde van het incident. Maar hij hoorde pas de volgende ochtend van de politie wat er was gebeurd.

''Ik heb er helemaal niets van meegekregen, maar toen de politie het me vertelde, herinnerde ik me wel dat ik een klap heb gehoord. Helaas is het moeilijk te zeggen of het een schot is geweest of iets anders. Er wordt hier veel vuurwerk afgeschoten en bovendien speelde ik een game, Battlefield, waarin nogal veel wordt geschoten.''

Zoektocht naar drie verdachten

Het onderzoek van de politie heeft nog niets opgeleverd. De drie verdachten zijn ongeveer 1.80 meter lang. Een van hen droeg een zwarte jas, met daaronder een blauw shirt, aldus de politie. Ze zijn gevlucht in een witte auto, in de richting van de Jan Gijzenkade. De politie vraagt mensen die iets verdacht hebben gezien zich te melden.