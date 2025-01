Extinction Rebellion dringt Tata-terrein binnen

Acht betogers in hun kenmerkende gele pakken klommen rond half elf vanochtend over het hek bij het terrein van de staalfabriek, vlakbij de opslag van kolen, ertsen en andere grondstoffen.

De locatie is een symbolische plek voor een protest, vertelt Peter Jamin door het hek aan de NH-verslaggever. Van de kolen maakt Tata namelijk zogenaamde kooks in de kooksfabrieken, legt Jamin uit. "We willen niet dat Tata Steel sluit, maar wel dat de twee kooksfabrieken sluiten. Die zijn nog steeds open en dat is een groot probleem."

Een stapje verder

Leden van XR en Kappen met Kolen hebben de afgelopen jaren al regelmatig gedemonstreerd bij de poort van Tata Steel of bij overheidsgebouwen. Vandaag gingen ze een stap verder door daadwerkelijk het bedrijfsterrein te betreden.

Jamin benadrukt: "Wij realiseren ons dat ze hier bezig zijn met gevaarlijke industriële processen. We willen vandaag niemand in gevaar brengen, sterker nog: we willen juist gevaar voorkomen."

Niet aangehouden

Toch moest Tata Steel, volgens een woordvoerder, uit voorzorg transportbanden en wielgravers stilzetten. Deze machines worden gebruikt om grondstoffen over het terrein te verplaatsen. Demonstranten zouden vanochtend op een transportbandmachine zijn geklommen.

In een statement laat het staalbedrijf weten: "Wij respecteren ieders recht om te demonstreren, maar vinden het teleurstellend dat Extinction Rebellion er opnieuw voor kiest onze bedrijfsvoering te verstoren."

De demonstranten bleven zo’n drie uur op het terrein. Rond half twee 's middags werden ze verwijderd door de politie. Ze zijn niet aangehouden.