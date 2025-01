Geparkeerde vrachtwagens en bussen zorgen voor overlast in Wijdemeren, boetes op komst

De klachten over de geparkeerde vrachtwagens en bussen komen uit de buurt, omdat het voor bewoners steeds lastiger is om een parkeerplek te vinden. De grote wagens namen namelijk veel plek in.

Naar aanleiding van al deze ergernissen heeft de gemeente besloten dat handhavers de komende periode strenger gaan toezien op het slechte parkeergedrag van vrachtwagen- en buseigenaren. Zij kunnen een waarschuwing of een boete verwachten.

Strenge regels

Wijdemeren heeft strenge regels als het gaat het parkeren van vrachtwagens en bussen. Zo is het niet toegestaan dat voertuigen die langer zijn dan 6 meter of hoger dan 2,40 meter parkeren in de bebouwde kom. Zij mogen wel laden en lossen, maar daarna moeten zij weg zijn.

Wijdemeren heeft twee speciale parkeerterreinen voor grote voertuigen: De Slenk in Ankeveen en bedrijventerrein Nieuw Walden in de Horstermeer.