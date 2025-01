Hoofdkantoren Booking en ING beklad met rode verf

Het hoofdkantoor van Booking aan de Oosterdokskade werd vanochtend in alle vroegte beklad. Tegen het bedrijf is al meerdere keren geprotesteerd door pro-Palestina-activisten, die Booking verwijten accommodaties op bezet gebied in de Westelijke Jordaanoever te verhuren. Dat is dit keer ook de reden.

Het ING-hoofdkantoor in Zuidoost werd vervolgens rond het middaguur beklad en onder vuur genomen met een paintballgeweer. "ING's financieringsbeleid jaagt klimaat- en ecologische crisis aan en is in strijd met mensenrechten", aldus de klimaatactivisten. Ze eisen dat de bank direct stopt met alle financiering en dienstverlening aan de fossiele industrie.