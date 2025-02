De schaatswereld stond even stil toen de 'acrobaat van het ijs' plotseling overleed

Zijn broer Sjoerd Huisman overlijdt op 27-jarige leeftijd aan een acute hartaanval.

De hele sportwereld is in shock.

"Het voelde als een slechte droom", zegt Mark daarover. "De wereld zakte onder mijn voeten vandaan. En daarna stond de wereld heel lang stil."

Hey Brother, there’s an endless road to re-discover galmt op 3 januari door de ijsbaan de Westfries in Hoorn.

Hey Brother van Avicii

Vooraan de kist van Sjoerd lopen zijn broers.

"We zeiden altijd brother tegen elkaar. En het liedje Hey Brother van Avicii was vlak voor zijn dood uitgekomen, dus daarom hadden we dit uitgezocht. Of Sjoerd het weleens had gehoord? Dat moet wel, hij zat zo vaak in de auto naar de ijsbaan met de radio op."

Het is die avond zijn allerlaatste rondje. Mark: "Het is er volgens mij nog nooit zo druk geweest. Er waren echt gigantisch veel mensen. Dat deed ons goed."