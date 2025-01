Help! Bij Boerderij Zorgvrij is meer te snoeien en te wieden dan ze aankunnen

"Hoogtevrees moet je niet hebben", lacht Johan Hoogeboom vanuit de top van een hoogstamfruitboom. Niet iedereen durft naar boven, maar voor deze vrijwilliger is het geen probleem. Johan zocht na zijn pensioen een zinvolle bezigheid en vond die in het doen van werkzaamheden in de tuinderij die bij de boerderij hoort. "Er werken hier leuke vrijwilligers. Dat vind ik belangrijk; dat je wel in leuk gezelschap zit."

tekst loopt door onder de foto.