Huizer buurt krijgt toch omstreden elektriciteitshuisje én de rekening

De bewoners van de Kleinejanstraat en de Prinses Irenestraat vinden dat het trafohuisje te dicht op hun woningen komt te staan. Daarnaast vinden ze dat de gemeente beter had moeten mededelen dat ze de grond aan Liander wilde verkopen en dat ze de ruimte hadden moeten krijgen om zelf een bod te doen op het stuk grond. De buurt wilde er zelf namelijk een moestuin of bankje plaatsen. Omdat er geen mogelijkheid was voor inspraak en ook een gesprek met de gemeente mogelijk was, konden ze niet anders dan naar de rechter stappen.

Maar de rechter geeft de gemeente Huizen en Liander uiteindelijk gelijk. De gemeente heeft zich volgens de rechter wel degelijk aan de regels gehouden.

Opdraaien voor 4.000 euro proceskosten

Vlak voor de zitting kregen de buurtbewoners een brief de advocaten van Liander op de mat. Daarin stond dat hun zaak 'kansloos' zou zijn en dat ze moesten opdraaien voor de proceskosten als ze de zaak zouden verliezen. Dit werd door de inwoners als behoorlijk intimiderend beschouwd. Liander ontkende dat dit de bedoeling was. Het was 'een aardige manier om ze te informeren', aldus hun advocaat tijdens de zitting.