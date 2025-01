Grijs weer op blue monday, later in de week regen

Er is niet veel mist, maar de lucht is dicht en somber. In de loop van de dag kan lichte neerslag vallen, met kans op wat uitsneeuwen. Dit fenomeen ontstaat wanneer mist overslaat in sneeuw, waardoor de druppeltjes bevriezen en kleine sneeuwvlokjes vormen.

Gladheid is op de meeste plaatsen geen probleem. Alleen in het binnenland, waar het op sommige plekken nog vriest, kan lokaal wat ijs ontstaan. De temperatuur ligt vandaag over het algemeen boven het vriespunt: in Noordkop is het 1 graad, op Texel 2, en in het Gooi wordt het net iets kouder dan 0 graden.

Van regen in de drup

Vanavond koelt het af en kan het wat vorstig worden. Maar wees gerust: de nachtvorst trekt morgen weer op. De temperatuur stijgt dan naar 2 tot 3 graden, en er waait weinig wind.

Op woensdag verandert het weerbeeld. De kans op regen neemt toe, en de temperatuur stijgt naar 4 graden. Donderdag wordt het nog warmer met 7 graden, en tegen het weekend zal het zelfs 11 graden worden. Van de regen in de drup dus, aldus Visser.