Gewapende mannen dringen Hoofddorpse woning binnen en houden bewoner vast

De bewoner opent de deur nadat de bel gaat en ziet twee gewapende mannen. Welke wapens zij bij zich hadden, wil de politie vanwege het lopende onderzoek niet zeggen. De mannen overmeesteren de bewoner en dringen het huis binnen.

Terwijl ze de Hoofddorper vasthouden, doorzoeken ze de hele woning. "Een nachtmerrie," schrijft de politie in een persbericht. Of de daders iets hebben buitgemaakt, is nog niet bekend. Na een kwartier vertrekken ze, de bewoner in angst achterlatend. Die bleef ongedeerd.

Bivakmuts

De politie roept getuigen en mensen met informatie over de overvallers op zich te melden. Eén van de mannen is naar schatting tussen de 20 en 25 jaar oud. De ander droeg een bivakmuts, waardoor zijn leeftijd onbekend is.

Beide daders zijn ongeveer 1,85 meter lang, hebben een lichtgetinte huidskleur en spraken Nederlands. De man zonder bivakmuts heeft zwart haar, een snor en een sikje. Beiden waren volledig in het zwart gekleed.