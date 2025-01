Zaanse Pavlin (27) al dagen spoorloos, politie zoekt tips

De politie zoekt de 27-jarige Pavlin, die op vrijdag 17 januari vertrok vanuit de Vergiliusstraat in Zaandam. Het is onduidelijk waar hij naartoe ging. Hij reed weg in een rode Toyota Aygo, kenteken beginnend met 33-T. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Pavlin wordt omschreven als een man met een slank postuur, die op het moment van vertrek een wit t-shirt, een zwarte sweater, donkerblauwe joggingsbroek en zilveren New Balance schoenen droeg. Hij heeft een tatoeage van een kompas in zijn nek en een kruisje achter zijn linkeroor.

De politie doet een oproep aan iedereen die mogelijk informatie heeft om zich te melden. Heeft u iets verdachts gezien of gehoord? Neem dan contact op via het tipformulier of bel 0800-6070.