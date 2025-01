Vertragingen op A9, A8 en A10 door drukte 

Op de A9, tussen Beverwijk en Velsen, staat het verkeer door langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Bestuurders moeten rekening houden met een vertraging van zo’n vijf minuten over drie kilometer. Ook op de A9 in de richting van Alkmaar, tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein, verloopt het verkeer moeizaam. Hier is sprake van een vertraging van zes minuten over zeven kilometer.

Vast rondom Amsterdam

Op de A8, tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid, is de situatie vergelijkbaar. Het verkeer rijdt langzaam, met een verwachte vertraging van zeven minuten over vijf kilometer.

De grootste vertragingen doen zich voor op de A10. Tussen de afrit Volendam en Amsterdam-Hemhavens staat het verkeer stil, wat leidt tot een vertraging van achttien minuten over zes kilometer.

Verderop, tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam-Buitenveldert, veroorzaakt een ongeluk nog meer hinder. Twee rijstroken zijn hier afgesloten, wat zorgt voor een vertraging van 23 minuten over zes kilometer.