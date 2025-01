112-blog | Vrachtwagen belandt in sloot bij Nieuw-Vennep • Twee voertuigen in vlammen op in Beverwijk

19 minuten geleden

Op de Drie Merenweg (N205) in Nieuw-Vennep is maandagochtend rond 05.30 uur een vrachtwagen van de weg geraakt en in een sloot beland. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de inzet van een opgeroepen traumateam bleek niet nodig. De chauffeur is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk.