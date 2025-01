112-blog | Aanhouding voor dodelijke aanrijding • Brandende auto veroorzaakt file

19.37 uur

De politie heeft gisterochtend 200 verdovende middelen in aangetroffen in een auto in Beverwijk. De drugs zijn gevonden nadat een tip binnen was gekomen dat er in dit voertuig gedeald werd. De 20-jarige bestuurder is aangehouden. Uit een drugs- en alcoholtest bleek dat hij ook onder invloed was van verdovende middelen.