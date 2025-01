Honderden dieren, maar niet genoeg handen: opvang op Texel zoekt hulp tijdens klusweekend

Dat klinkt als een hoop werk, en dat is het ook. Maar Rodenburg weet precies waar ze het voor doet. "Het is ontzettend leuk", vertelt ze. "Dieren zijn heel eerlijk, de liefde die je krijgt van een dier is heel oprecht. Het is zo gekomen en het werden er steeds meer. Wij genieten volop, ondanks het keiharde werken."

De dierenopvang is een never ending story: er is altijd wel iets te doen. Tijdens het winterseizoen moet er worden opgeruimd, zijn er graafwerkzaamheden rondom de opvang bij onder andere de geitenweide en moeten er een aantal bomen worden gekapt. Zelf heeft Rodenburg een dagtaak aan schoonmaken.

Klusweekend

"Dat is gewoon mijn grootste klus. We houden per dag anderhalf tot twee uur over om anderhalve hectare bij te houden. Dat is te weinig, dus we proberen het een keer per jaar met een groep vrijwilligers goed aan te pakken, dat we volgend seizoen weer gewoon door kunnen."

Dat jaarlijkse klusweekend vindt plaats op zaterdag 1 en zondag 2 februari, tussen 11.00 en 15 uur. "We hopen natuurlijk op veel mensen, want vele handen maken licht werk. En voor je het weer weet ziet het er goed uit voor de dieren"