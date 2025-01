Hoe een klein Noord-Hollands dorp de koploper van de eredivisie herbergt

"Iedereen gunt het ons ook. Iedereen in het dorp draagt zijn steentje bij", vult speelster Esma Staal haar trainer aan. "Normaal zie je dit succes bij de clubs uit de grote steden zoals VOC uit Amsterdam en landskampioen Venlo."

VZV legde het over twee wedstrijden af tegen de Griekse fullprofs van Ionias. Na de 34-21 nederlaag in Athene namen de handbalvrouwen afscheid van het Europese toernooi met een 21-25 verliespartij in de eigen hal.

