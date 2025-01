Afpersing scholieren via Snapchat neemt vlucht: afgelopen weken 'zeer veel meldingen'

Afgelopen december maakte de politie al bekend dat meerdere jongeren in Amsterdam en omstreken slachtoffer zijn van afpersing via sociale media. Sindsdien is de problematiek volgens de politie verergerd: via Snapchat worden veelal scholieren benaderd met het verhaal dat zij een boete moeten betalen, omdat zij een persoon tot last zouden zijn geweest. Deze bedragen, vaak enkele honderden euro's, moeten vervolgens worden overgemaakt.

"Wanneer het bedrag niet wordt betaald, wordt er op zeer ernstige wijze gedreigd het slachtoffer of zijn naaste omgeving iets aan te doen", benadrukt de politie. Daar houdt het niet op. Zo krijgen jongeren naast bedreigingen te horen dat ze een korting kunnen krijgen op hun boete wanneer ze namen van andere jongeren aanleveren. Op deze manier kunnen ook zij door de dader(s) worden afgeperst.

Onderzoek

De recherche doet onderzoek naar de voorvallen en komt graag in contact met de jonge slachtoffers. "Ook als je angstig bent of twijfelt om aangifte te doen, komen we alsnog graag in contact met je om samen naar de mogelijkheden te kijken', aldus de politie. Zo is het mogelijk om aangifte te doen onder een ander adres dan je huisadres.

Bovendien wordt er aan de doelgroep geadviseerd om met iemand te praten die je vertrouwt wanneer zij te maken hebben gehad met deze vorm van afpersing. "Zoals een vriend, je ouders of een docent. Blijf er niet mee rondlopen!"