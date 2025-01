Nog altijd geen treinverkeer door kapotte bovenleiding op traject tussen Bijlmer Arena en Schiphol

De problemen bij het spoor bij de RAI in Amsterdam zijn nog altijd niet opgelost. Er wordt nog steeds gewerkt aan reparatie van de bovenleiding, die sinds zaterdagavond kapot is. De NS verwacht dat het nog tot vermoedelijk zondag 21.15 uur zal duren voordat de problemen verholpen zijn. Treinverkeer op dit traject is nog niet mogelijk.