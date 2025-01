Twee boten afgebrand bij Amsteldorp: "Die olievlek op het water is niet best"

Van de twee boten die gisterenavond op de Weespertrekvaart in brand stonden, is niet veel meer over. Door de brand kwam er in de buurt veel rook vrij. Naast schade, is er ook veel olie in het water terechtgekomen. "Gisterenavond zei mijn oudste zoontje 'wat ruikt het hier gek', ik keek op AT5 en zag dat er een bootje in de fik stond", vertelt een bewoner terwijl hij naar de schade kijkt.